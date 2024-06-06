ТУРЦИЯ
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Ценный дар Узбекистана Турции
Первая леди Турции выразила благодарность супруге президента Узбекистана за книжные пожертвования национальной библиотеке
Ценный дар Узбекистана Турции
Эмине Эрдоган и Зироат Мирзиёева / Others
6 июня 2024 г.

«Я была рада принять в нашей стране дорогую гостью, супругу Президента Узбекистана, уважаемую Зироат Мирзиёеву», — сообщила первая леди Турции Эмине Эрдоган. Вместе с первой леди Узбекистана они посетили Президентскую национальную библиотеку в Анкаре.

Там они осмотрели выставку «Наследие, идущее от корней». Эмине Эрдоган отметила, что выставка демонстрирует «изящество наших традиций и глубину нашего искусства». «Мы с восхищением рассматривали уникальные образцы турецкого ткачества», — поделилась впечатлениями госпожа Эрдоган.

Кроме того, первые леди ознакомились с экспозицией, посвященной 571-й годовщине взятия Стамбула султаном Мехметом II Фатихом. «Мы разделили волнение от соприкосновения с наследием великого правителя», — отметила Эмине Эрдоган.

«Я благодарю госпожу Зироат Мирзиёеву за бесценные произведения, которыми она пополнила библиотеку, — заявила первая леди Турции, — надеюсь, эти редкие книги будут символизировать древнюю дружбу с Узбекистаном».

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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