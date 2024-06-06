ТУРЦИЯ
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Турция и Узбекистан укрепляют партнерство
Президенты Турции и Узбекистана обсудили углубление стратегического сотрудничества и международные вопросы, включая палестинский конфликт, и подписали множество соглашений
Турция и Узбекистан укрепляют партнерство
Шавкат Мирзиёев и Реджеп Тайип Эрдоган / Others
6 июня 2024 г.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел совместную пресс-конференцию с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, находящимся в Турции с официальным визитом. В ходе встречи лидеры обсудили углубление стратегического партнерства между двумя странами и подписали 18 соглашений.

Эрдоган отметил, что Турция и Узбекистан имеют аналогичную позицию в палестинском вопросе. «Мы вновь призываем к прекращению насилия против невинных в Газе», — заявил Эрдоган, поблагодарив Мирзиёева за поддержку независимого палестинского государства и решения на основе двух государств.

Турецкий лидер подчеркнул: «Страны, поддерживающие Израиль боеприпасами и оружием для массовых убийств, должны прекратить быть соучастниками этого преступления».

Президент Турции также выразил удовлетворение растущими турецкими инвестициями в Узбекистане и заявил о намерении достичь цели в 5 млрд долларов торгового оборота между странами в кратчайшие сроки. Он отметил, что в рамках Совместной межправительственной экономической комиссии Турция — Узбекистан был подписан план действий из 107 пунктов, который уже начал реализовываться.

Эрдоган высоко оценил проект Мирзиёева «Новый Узбекистан — третье возрождение» и поздравил узбекскую команду с победой на 4-м Международном конкурсе снайперов, прошедшем в Турции.

Глава государства объявил, что в знак признания уникального вклада Мирзиёева в укрепление братства между Турцией и Узбекистаном ему будет вручена государственная награда. Завершая свою речь, Эрдоган выразил надежду, что визит Мирзиёева еще больше укрепит сотрудничество между двумя странами. «Да здравствует братство Турции и Узбекистана», — подытожил турецкий лидер.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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