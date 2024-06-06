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Алиев обратился к Армении: хотите мира – меняйте Конституцию
Президент Азербайджана заявил, что заключение мирного соглашения с Арменией невозможно без изменения ее Конституции
Алиев обратился к Армении: хотите мира – меняйте Конституцию
Ильхам Алиев / Фото: президент Азербайджана / Others
6 июня 2024 г.

Заключение мирного договора между Азербайджаном и Арменией невозможно без изменения Конституции Армении. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с главами парламентов стран — членов Парламентской ассамблеи тюркских государств (ТЮРКПА).

«Конечно же, заключение мирного договора между Арменией и Азербайджаном при том, что нынешняя Конституция Армении остается неизменной, просто невозможно», — сказал Алиев.

Президент Азербайджана подчеркнул, что постановка этого вопроса не означает вмешательство Баку во внутренние дела Еревана. «Абсолютно нет, но это касается нас. Мы не можем заключить с Арменией мирное соглашение в то время, когда они имеют территориальные претензии к нам», — добавил он.

Азербайджанский лидер отметил, что у Азербайджана никогда не было и нет территориальных претензий ни к одной стране, включая Армению. «Это у них [Армении] были территориальные претензии к нам. Это в их Декларации о независимости, которая потом стала частью их Конституции, есть территориальные претензии к Азербайджану», — добавил он.

Стоит заметить, что в Конституции Армении содержатся положения, которые вызывают раздражение у Азербайджана и Турции. Основная проблема заключается в том, что в Конституции Армении и в ее Декларации независимости Карабахский регион Азербайджана упоминается как часть Армении. Это трактуется как территориальные претензии на регион, который международно признан частью Азербайджана.

Эти положения создают препятствия для заключения мирного договора, поскольку Азербайджан настаивает на необходимости удаления из Конституции Армении всех упоминаний о территориальных претензиях, дабы устранить основу для будущих конфликтов и напряженности. Президент Азербайджана Ильхам Алиев неоднократно заявлял, что Армения должна изменить свою Конституцию, чтобы исключить любые претензии на территорию Азербайджана.

Кроме того, это также раздражает Турцию, которая поддерживает Азербайджан в этом вопросе. Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян допускал возможность изменения Конституции, которая устранила бы эти территориальные претензии к соседним странам.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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