В Польше скончался пограничник, раненный ножом в районе села Дубиче Церкевне при попытке мигрантов прорваться с территории Беларуси. Об этом в X сообщил польский министр обороны Владислав Косиняк-Комыш.

Раненый пограничник по имени Матеуш более недели находился в больнице, но врачи не смогли его спасти. «С глубокой скорбью прощаюсь с нашим солдатом Матеушем, который, несмотря на усилия врачей, умер из-за бандитского нападения во время защиты польской границы», — отметил министр. Он подчеркнул, что преданность Родине польского пограничника «является примером высочайшего мужества».

28 мая около 50 мигрантов бросали ветки и камни в сторону польских патрулей в районе пограничной заставы в селе Дубиче Церкевне. Во время попытки силой пересечь границу один из мигрантов нанес ножевое ранение польскому военному.

После этого премьер-министр Польши Дональд Туск анонсировал ограничение доступа к пограничной зоне. В четверг, 6 июня, стало известно, что президент Анджей Дуда созвал заседание Совета национальной безопасности из-за увеличившегося миграционного давления и атак на пограничников на границе с Беларусью.