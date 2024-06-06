США ввели визовые ограничения против десятков граждан Грузии, обвиняемых в нарушениях прав человека. Об этом сообщил представитель Госдепартамента Мэттью Миллер на брифинге. Под санкции попали члены парламента и их семьи.

Миллер напомнил о новой политике визовых ограничений, объявленной госсекретарем Энтони Блинкеном, в том числе из-за «закона об иноагентах». «Первый список визовых ограничений включает членов партии «Грузинская мечта», депутатов парламента, сотрудников правоохранительных органов и рядовых граждан», — уточнил представитель Госдепартамента.

США обвиняют эти лица в подавлении демократии и свободы собраний, а также в силовом разгоне мирных протестующих. Вашингтон рассчитывает, что грузинское руководство пересмотрит свои действия и вернется к «заявленным демократическим и евроатлантическим устремлениям», иначе будут приняты дополнительные меры.

Парламент Грузии 14 мая принял «законопроект об иноагентах», несмотря на протесты граждан и предупреждения США и ЕС. 18 мая президент Грузии наложила вето на документ, но 28 мая парламент преодолел это вето. 3 июня стало известно, что спикер Шалва Папуашвили подписал «закон об иноагентах».