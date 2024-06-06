Президент Франции Эммануэль Макрон объявил, что подготовка украинских пилотов для управления истребителями Mirage 2000-5 начнется этим летом и займет пять-шесть месяцев. Также Париж начнет обучение украинских военнослужащих численностью до бригады. По словам Макрона, Украина получит самолеты к концу года.

«Мы предлагаем обучить 4500 украинских солдат», — уточнил президент Франции.

Макрон отверг мнение о том, что подготовка солдат является «фактором эскалации». Он также заявил, что французское оружие не будет использоваться для ударов по мирному населению России. В мае Макрон предложил позволить Киеву «нейтрализовать» российские военные объекты, с которых запускаются ракеты по Украине, но подчеркнул: «Мы не должны позволять им наносить удары по другим целям в России и, очевидно, по гражданским объектам».

Президент РФ Владимир Путин на полях ПМЭФ заявил, что Россия может поставить свое дальнобойное оружие в те регионы мира, из которых можно будет наносить «чувствительные удары» по странам, поставляющим оружие Украине.

Mirage 2000-5 — модернизированная версия истребителя Mirage 2000 четвертого поколения. В феврале Forbes сообщал, что Франция может передать Украине около 20 истребителей, способных использовать крылатые ракеты SCALP-EG и «умные» авиабомбы AASM Hammer.