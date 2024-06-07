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Пожар в Киевской области после атаки
Российские войска атаковали Украину ракетами и беспилотниками, заявили в Воздушных силах ВСУ. Власти Киевской области сообщили о пожаре на одном из промышленных объектов
Пожар в Киевской области после атаки
Пожар в Хмельницкой области после российской атаки 6 июня / Фото: Головне управління ДСНС у Хмельницькій області / Others
7 июня 2024 г.

Российские войска в ночь на 7 июня атаковали Украину ракетами и беспилотниками, сообщили в Воздушных силах ВСУ.

Глава Киевской областной военной администрации Руслан Кравченко сообщил, что воздушная тревога в области длилась четыре часа.

«В результате воздушной атаки произошел пожар на одном из промышленных объектов в области», — сказал он, не уточняя, что это за объект.

По словам Кравченко, пострадавших нет. Продолжается ликвидация последствий пожара. Других подробностей глава Киевской областной не предоставил.

Командование Воздушных сил ВСУ заявило, что российские военные запустили по Украине пять крылатых ракет Х-101/Х-555 и 53 ударных беспилотника типа «Шахед».

Украинские военные сбили пять ракет и 48 дронов над Днепропетровской, Запорожской, Кировоградской, Николаевской, Херсонской, Одесской, Харьковской, Киевской и Хмельницкой областями. Удары наносились по объектам критической инфраструктуры.

Минобороны России сообщило об уничтожении 28 беспилотников над аннексированным Крымом, Азовским морем, Кубанью, а также в Белгородской и Ростовской областях.

В ночь на 6 июня ВСУ ударили по топливно-энергетической инфраструктуре в двух областях РФ.

В ту же ночь в Белгородской области беспилотник ВСУ атаковал нефтехранилище рядом со Старым Осколом. Об этом рассказал губернатор Вячеслав Гладков.

«Произошло возгорание одного из резервуаров. Четырьмя пожарными расчетами очаг возгорания был оперативно ликвидирован. Взрывной волной выбило окна в здании охраны. Пострадавших нет», — отчитался глава региона.

Российские НПЗ являются регулярной целью для украинских дронов. Как правило, эти атаки приводят к приостановке работы предприятий.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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