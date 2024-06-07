Долгожданная встреча двух министров

Ежегодная конференция по безопасности «Диалог Шангри-Ла» в Сингапуре считается крупнейшим событием, в котором участвуют министры обороны, дипломаты, высокопоставленные политики, руководители спецслужб разных стран из ЕС, США и Азии. Обычно на других площадках вопросы безопасности и развития Азии отходят на второй план, однако на этом мероприятии эти темы формируют основную повестку. В этот раз ситуация несколько изменилась, поскольку на конференцию пригласили президента Украины Владимира Зеленского.

Основное внимание СМИ было приковано к двум событиям — переговорам украинского лидера с главой Минобороны США Ллойдом Остином и встрече шефа Пентагона с новым министром обороны Китая Дуном Цзюнем.

В прошлом году также планировались переговоры между главами Минобороны США и Китая, однако занимавший тогда пост министра обороны КНР Ли Шанфу отказался от встречи с американским коллегой в Сингапуре. Поводом стали санкции, введенные администрацией президента США Джозефа Байдена против Ли.

В черный лист США по закону «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA) он попал еще в 2018 году в качестве главы управления по развитию вооружений Центрального военного совета КНР за закупку у России зенитных ракетных систем С-400 и истребителей Су-35.

Нынешний министр обороны в апреле пообщался с Остином по видеосвязи, потом приехал на первую личную встречу.

После визита занимавшей тогда пост спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань в августе 2022 года американские и китайские военные перестали контактировать. На саммите в ноябре 2023 года президент США Джозеф Байден и председатель КНР Си Цзиньпин договорились восстановить военные контакты.

На нынешней встрече в Сингапуре министры обороны отметили необходимость сохранения открытых каналов связи, а также заявили, что в ближайшее время могут восстановиться регулярные телефонные переговоры между региональными командованиями вооруженных сил обоих государств.

Также стороны обсудили тайваньский вопрос. Шеф Пентагона подтвердил приверженность Вашингтона политике «одного Китая», однако выразил озабоченность в связи с двухдневными учениями Народно-освободительной армии Китая (НОАК) вокруг острова.

Накануне встречи на Тайвань приезжали две делегации из Конгресса США, глава комитета Палаты представителей по иностранным делам Майкл Маккол встретился с тайваньским президентом Лай Циндэ и заявил, что Конгресс стремится поскорее снабдить остров оружием, которое предусмотрено в двухмиллиардном пакете военной помощи.

Китайский министр довольно резко предостерег США от «подачи ложных сигналов сепаратистским силам, выступающим за независимость Тайваня», а также отметил, что Пекин «никогда не будет игнорировать действия, которые приводят к эскалации провокаций».

Он пригрозил, что «тот, кто осмелится отделить Тайвань от Китая, непременно будет уничтожен, он сам себе выроет могилу». По словам главы Минобороны КНР, Пекин «не позволит гегемонизму и политике грубой силы нанести вред АТР, не позволит геополитическим конфликтам, холодным и горячим войнам проникнуть в регион, а также не позволит какой-либо стране или силе развязать здесь войну или хаос».

Встреча двух министров показала, как в будущем может строиться диалог Вашингтона и Пекина по вопросам безопасности. Открытие каналов связи между военными направлено не столько на деэскалацию, сколько на недопущение резкого обострения.

США не планируют прекращать поддерживать Тайбэй, однако в то же время будут стараться не допустить провокаций, которые могли бы разозлить Китай и изменить статус-кво в регионе.

Впрочем, Пекин обычно открыто сигнализирует о своем недовольстве действиями США и тогда прекращает взаимодействие по линии военных.

Зеленский назвал Китай «инструментом в руках Путина»

Второй важной темой, обсуждавшейся на форуме, стала война в Украине. Остин вновь выразил обеспокоенность тем, что Китай поддерживает ВПК России, и пригрозил Пекину дальнейшими мерами в случае, если это не прекратится.

Более подробно войну России в Украине шеф Пентагона обсудил с президентом Владимиром Зеленским. Стороны обговорили поставки оружия украинской армии, усиление украинской системы ПВО, поставки самолетов F-16, подготовку двустороннего соглашения о безопасности и дальнейшее укрепление стратегического партнерства в оборонной сфере.

Украинский президент поблагодарил американского коллегу Джозефа Байдена за то, что он разрешил Киеву наносить удары американским оружием по российской территории. Однако, как писали западные СМИ со ссылкой на два источника, близких к администрации Зеленского, украинские власти были разочарованы тем, что Вашингтон ограничил географию этих ударов потребностями «контрбатарейной борьбы».

Одной из целей приезда украинского лидера была попытка убедить азиатские страны приехать на мирную конференцию по Украине, которая пройдет в Швейцарии 15-16 июня без участия России. Особенно активно Владимир Зеленский добивался присутствия на этом форуме Китая.

Однако в Пекине дали понять, что не поедут в швейцарский Бюргеншток из-за того, что это мероприятие на отвечает трем необходимым факторам: ее должны признавать и российская, и украинская сторона, в ней должны участвовать на равноправной основе, и все мирные проекты должны обсуждаться справедливо.

Украинский лидер в ответ обвинил Китай в попытке сорвать конференцию, а также заявил, что страна «является инструментом в руках президента России Владимира Путина».

Не разрядка, но и не ухудшение

Другие страны, присутствовавшие на конференции, продемонстрировали чувство усталости от войны в Украины. Как писало издание Politico со ссылкой на высокопоставленного европейского дипломата, «некоторые государства Юго-Восточной Азии просто хотят окончания войны и меньше, чем Запад, беспокоятся о том, как именно она должна закончиться».

Также в публикации отмечалось, что большинство стран региона не хотят быть вовлеченными в этот конфликт, а также в американо-китайское противостояние. Многие представители стран во время своих выступлений сообщали, что продолжат быть нейтральными и никто не заставит их выбирать чью-либо сторону.

Директор Института стран Африки и Азии МГУ, член РСМД Алексей Маслов в разговоре с TRT на русском отметил, что в глазах большинства азиатских стран украинский конфликт затягивается не по вине Москвы.

«В период форума «Диалог Шангри-Ла» прозвучало заявление российского президента о том, что РФ готова идти на переговоры, никогда не снимала их с повестки дня, но при наличии гарантий для всех участников. Было показано, что Москва занимает довольно гибкую позицию по всем вопросам. Но после того, как ни со стороны Вашингтона, ни со стороны Киева не прозвучало никаких заявлений, наоборот, они пытаются собрать мирную конференцию в Швейцарии [без участия России], азиатским странам такое поведение кажется неадекватным», — отметил китаист.

Он добавил, что в целом этот конфликт кажется азиатским государствам слишком далеким от них.

«Многие просто не понимают, из-за чего он происходит. Регион гораздо больше волнует недопустимость конфронтации в Южно-Китайском море и Тайваньском проливе», — пояснил политолог.

По мнению эксперта, в предыдущие годы «Диалог Шангри-Ла» был площадкой, на которой противоречия между государствами сокращались, однако в этот раз стороны продемонстрировали линии, которые нельзя пресекать.

«Так что ситуация в целом не разрядилась, но в то же время и не ухудшилась», — резюмировал специалист.