Израильские военные в четверг нанесли авиаудар по управляемой ООН школе в центре Газы, где, по данным палестинских медицинских органов, погибло как минимум 33 человека.

Израиль заявил, что бойцы ХАМАС использовали школу в качестве укрытия.

Пресс-служба ХАМАС отвергла заявление Израиля, отметив, что израильские военные совершили «жестокое преступление» против перемещенных лиц, и сообщила, что среди погибших 23 человека — это женщины и дети.

Пресс-секретарь израильской армии, подполковник Питер Лернер, сообщил журналистам, что Израиль «не знает о каких-либо гражданских жертвах».

Удар был нанесен по школе, управляемой агентством ООН для палестинских беженцев в Нусейрате.

Филипп Лазарини, генеральный комиссар агентства ООН по оказанию помощи, описал произошедшее как «еще один ужасный день в Газе».

В социальной сети X он написал, что Израиль нанес удар, не предупредив об этом как 6 000 перемещенных палестинцев, находившихся там, так и агентство.

Лазарини сказал, что агентство ООН предоставило координаты всех своих зданий в Газе израильской армии, включая здание, по которому был нанесен удар в четверг. Однако, несмотря на это, 180 зданий ООН были поражены за время почти восьмимесячной войны, и более 450 человек погибли в результате израильских атак.

«Атаки на помещения ООН или их использование в военных целях не должны стать новой нормой. Это должно прекратиться, и все виновные должны быть привлечены к ответственности», — подчеркнул Лазарини.