Как сообщает правозащитный проект «Мемориал», по всей России начались массовые антимигрантские рейды. По их информации, полицейские задерживают мигрантов точечно в метро или по месту жительства, используя программу распознавания лиц «Сфера». Большинство задержанных — мигранты из Афганистана, также есть выходцы из Конго, Эфиопии, Узбекистана и Украины.

Известно о задержаниях в Санкт-Петербурге, Обнинске, Казани, Воронеже, Ростове-на-Дону, Тверской и Саратовской областях. Правозащитники говорят, что речь может идти о десятках или сотнях задержанных.

Глава программы «Миграция и право» центра «Мемориал» Светлана Ганнушкина считает, что антимигрантские рейды связаны с недавним заявлением главы Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина. Бастрыкин 4 июня заявил, что «важно продолжать усиленный контроль за мигрантскими потоками» и поручил продолжать практику специальных рейдов.

Следственный комитет обосновал эти действия якобы возросшим числом преступлений, совершенных лицами, незаконно находящимися на территории РФ.

«Однако никто из тех заявителей «Миграции и права», кто был задержан за последние два дня сотрудниками московской полиции, никого не насиловал и не убивал. Их единственное правонарушение (а не преступление, что важно) — это нарушение миграционного учета. В частности, отсутствие регистрации на момент получения убежища или обжалования отказа в его получении. И главная причина этого административного правонарушения в том, что регистрация по факту имеет не уведомительный, а разрешительный характер. И поэтому оформить ее нашим заявителям чрезвычайно затруднительно», — утверждает Ганнушкина.

Ранее исполняющий обязанности министра внутренних дел РФ Владимир Колокольцев заявил, что мигранты в России совершают всего 4% от общей массы всех преступлений. Это противоречит словам председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина, обвинившего иностранцев в непропорционально высоком количестве преступлений.