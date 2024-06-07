Момент, как из израильские военные стреляют из машины по двум палестинцам на мотоцикле

На камеру видеонаблюдения попал момент, как израильские военные стреляют из машины по двум палестинцам на мотоцикле. Сообщается, что они оба погибли. Это произошло во время рейда армии Израиля на лагерь палестинских беженцев в Дженине. Свидетели рассказали, что израильский военный вертолет также обстрелял лагерь. Министерство здравоохранения Палестины заявило, что во время рейда погибли три палестинца. #trtнарусском #палестина #израиль #стрельба #газа #государствоПалестина #геноцид #израильпалестина #израиль #трт #новости #новостимира #дженин #рейд #лагерьбеженцев