В Азербайджане начали работать карты платежной системы «Мир», сообщил замглавы МИД России Михаил Галузин на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). «Уже можно снимать манаты с карты «Мир» в банкоматах ВТБ», — заявил Галузин в ходе сессии «Россия — Азербайджан» (цитата по «РИА Новости»).

Банк России планирует расширить географию использования карт «Мир» до 20 стран к 2025 г. и до 35 к 2030 г. Запуск российской платежной системы обсуждался в Азербайджане еще в июле 2022 г. В настоящее время карты «Мир» принимают в 12 странах, включая Египет, Иран, Маврикий и Мьянму, которые планируют их внедрение, сообщает ТАСС.

До начала российского вторжения в Украину 24 февраля 2022 года карты «Мир» использовались в Беларуси, Армении, Южной Корее, Узбекистане, Казахстане, Таджикистане, Кыргызстане, Вьетнаме и других странах. После угрозы санкций от Минфина США за сотрудничество с российской платежной системой, многие кредитные организации нескольких стран, включая государства СНГ, прекратили прием этих карт.