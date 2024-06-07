Европейская комиссия планирует рекомендовать начать переговоры о вступлении Украины и Молдовы в Евросоюз до того, как 1 июля председательство в ЕС перейдет к Венгрии. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники.

По словам собеседников издания, Еврокомиссия вскоре объявит, что Украина уже соответствует критериям в части антикоррупционных мер, ограничений на политическое лобби, правил декларирования имущества чиновников и защиты языков национальных меньшинств.

Издание отмечает, что Будапешт будет возражать против начала переговоров о вступлении Киева в ЕС, ссылаясь на ситуацию с соблюдением прав венгерского этнического меньшинства на западе Украины.

«Комиссия хочет поскорее, уже в этом месяце, начать формальные переговоры с Киевом и Кишиневом, чтобы подать обеим странам позитивный сигнал относительно их надежд на вступление в ЕС», — пишет FT.

Украина подала заявку на вступление в ЕС 28 февраля 2022 года. Статус кандидата был присвоен через четыре месяца — 23 июня.

Для начала переговоров о приеме в ЕС Украина должна выполнить семь условий, включая реформы Конституционного суда, снижение коррупции и защиту прав национальных меньшинств. По состоянию на август 2023 года, по данным украинского правительства, были выполнены только два из семи условий. Осенью прошлого года, отвечая на вопрос журналиста Politico о выполнении семи условий, европейский чиновник отметил, что прогресс обнадеживает, и только одно условие — защита прав меньшинств, остается «проблематичным».

В то же время, как отмечает FT, Украина, заявившая о намерении вступить в ЕС вскоре после начала полномасштабного вторжения российских войск, проходит необходимые этапы очень быстро.

По данным источников издания, первый раунд переговоров о вступлении Украины и Молдовы в ЕС может состояться уже 25 июня.