Полиция Монреаля применила слезоточивый газ против студентов в Университете Макгилла

Полиция Монреаля применила слезоточивый газ против студентов в Университете Макгилла на акции в поддержку Палестины. Местные СМИ сообщают, что правоохранители пошли на такие жесткие меры после того, как группа активистов попыталась забаррикадироваться в одном из административных зданий. Ранее в апреле активисты разбили палаточный лагерь на территории кампуса. Одно из требований протестующих к руководству вуза — это отказ от спонсорства компаний, которые связаны с Израилем. #trtнарусском #канада #полиция #трт #новости #разгон #палатки #протесты #демонстранты #монреаль