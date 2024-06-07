Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что поселок Прилесье Краснояружского района и село Муром Шебекинского городского округа попали под обстрел со стороны Вооруженных сил Украины. По его информации, есть пострадавшая.

«В результате обстрела пострадала одна мирная жительница. Девушка с осколочными ранениями запястья самостоятельно обратилась в Краснояружскую ЦРБ, где врачи оказали ей необходимую медицинскую помощь», — сообщил глава региона.

Он добавил, что в Прилесье осколками были повреждены заборы двух домов и автомобиль. В Муроме, отметил Гладков, пострадавших не было. В результате атаки двух дронов-камикадзе выбило окна в частном жилом доме, были повреждены кровля коммерческого объекта и один автомобиль.

Ранее, по данным Министерства обороны РФ, система ПВО ликвидировала беспилотник самолетного типа над Белгородской областью.

Российские системы противовоздушной обороны также сбили два беспилотника самолетного типа в 20 км западнее Луганска, сообщила РИА Новости пресс-секретарь главы оккупационной администрации Луганска Анна Романова.

«Российская ПВО сбила два БПЛА самолетного типа в 20 км западнее Луганска», — уточнила Романова.

По информации российский телеграм-каналов повреждений нет. Также не сообщалось о пострадавших. По данным ТАСС, взрывы произошли в Луганске примерно в интервале с 23:12 до 23:16 мск 6 июня. Источник агентства заявил, что сработала российская ПВО.

Ранее президент США Джо Байден разрешил использовать американское оружие для ударов по территории России с целью защиты Харькова.

Белый дом уточнил, что разрешение на удары американским оружием распространяется не только на Харьковскую, но и на Сумскую области. Однако разрешение не распространяется на дальнобойные ракеты ATACMS.