ПОЛИТИКА
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Суданская армия обещает отомстить
Суданская армия обещает ответить на жестокую атаку RSF, в результате которой погибло более 100 человек
Суданская армия обещает отомстить
Фото: Reuters / Others
7 июня 2024 г.

Суданская армия заявила о намерении дать «жесткий ответ» на атаку, совершенную суданскими военизированными формированиями Сил быстрого реагирования (RSF) на деревню Вад ан-Нура. По словам активистов, в ходе нападения погибли более 100 человек, что стало крупнейшим налетом RSF в серии атак на деревни в штате Аль-Джазира с декабря прошлого года.

Главнокомандующий армии Абдель Фаттах аль-Бурхан подчеркнул, что армия примет меры в ответ на действия RSF. Местные активисты ранее обвиняли армию в бездействии и неспособности помочь жителям в среду. В ответ на запрос о комментариях армия не предоставила информации.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш решительно осудил нападение. «Генеральный секретарь призывает все стороны воздерживаться от атак, которые могут навредить гражданским лицам или повредить гражданскую инфраструктуру», — заявил пресс-секретарь ООН Стефан Дюжаррик.

Гуманитарный координатор ООН Клементина Нквета-Салами отметила, что «даже по трагическим меркам конфликта в Судане, изображения, поступающие из Вад ан-Нуры, разрывают сердце». Фотографии, опубликованные Комитетом сопротивления Вад-Мадани, показывают десятки жертв, завернутых в саваны для погребения.

RSF начали боевые действия с армией в апреле 2023 года и с тех пор взяли под контроль столицу Хартум и большую часть западного Судана. Теперь они стремятся продвинуться в центральные районы страны. Агентства ООН заявляют, что население Судана находится «в непосредственной опасности голода», прогнозируя возможную гибель до 2,5 млн человек от голода к сентябрю.

Парамилитарные силы быстрого реагирования Судана обвиняются в массовой резне в деревне Вад ан-Нура, недалеко от столицы Хартум. Согласно BBC, RSF напали на деревню после того, как ее жители обратились за помощью к суданской армии. Комитет сопротивления Вад-Мадани сообщил, что в деревне Вад ан-Нура были убиты 104 человека, а сотни получили ранения. RSF продолжают наступление на другие деревни, что делает это одним из самых серьезных инцидентов за год войны, разрушившей экономику и вызвавшей опасения по поводу массового голода.

По данным голландского аналитического центра, до сентября от голода в Судане могут погибнуть до 2,5 млн человек. «Одна из самых ужасных ситуаций на Земле идет к тому, чтобы стать намного, намного хуже», — заявил спецпредставитель США по Судану в интервью The New York Times.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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