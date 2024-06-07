В Париже начались переговоры между президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом США Джо Байденом. Американский лидер объявил о новом пакете помощи Украине в размере $225 млн, который включает ракеты для противовоздушной обороны, зенитные ракеты Stinger, противотанковые системы Javelin и AT-4, 155-мм гаубицы, бронемашины, прицепы, патрульные катера, строительные материалы и другие запчасти и оборудование.

Президент Зеленский поблагодарил Байдена за поддержку. Президент США также извинился за многомесячную задержку в поставках американской военной помощи, что позволило России получить преимущества на поле боя. Несмотря на это, Байден подчеркнул, что американский народ будет поддерживать Украину в долгосрочной перспективе: «Мы все еще с вами. Полностью. Абсолютно».

С начала войны в Украине США выделили на поддержку Киева $81 млрд, что включает вооружение, боеприпасы и другое оборудование. В 2024 году США выделили первый транш военной помощи Украине на $300 млн, однако украинские власти неоднократно утверждали, что этого объема недостаточно для удовлетворения всех потребностей украинской армии на поле боя.