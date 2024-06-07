ПОЛИТИКА
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В Париже требуют отстранить Израиль от участия в Олимпиаде-2024
Пропалестинские активисты провели митинг у стен Олимпийского комитета, требуя запретить участие Израиля в Олимпийских играх 2024 года в Париже из-за действий в Газе. Ранее в МОК заявили, что вопрос о недопуске израильских спортсменов на Олимпиаду не рассматривается. Напомним, игры пройдут с 26 июля по 11 августа. #trtнарусском #франция #протесты #олимпийскиеигры #олимпийскиеигры2024 #олимпиада #олимпиада2024 #париж #новости #трт #новостимира
В Париже требуют отстранить Израиль от участия в Олимпиаде-2024 / Others
7 июня 2024 г.
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