ПОЛИТИКА
1 МИН ЧТЕНИЯ
Беттина Сбиди: «Израильские солдаты стреляли во все, что движется»
Беттина Сбиди, уроженка Германии, около 30 лет живет в Палестине и преподает музыку в Рамалле. Женщина стала свидетелем того, с каким насилием и беззаконием со стороны израильских сил столкнулись палестинцы на Западном берегу после начала войны в Газе. Об этом она рассказала журналисту TRT на русском. #trtнарусском #палестина #палестинка #признание #газа #секторгаза #геноцид #израильпалестина #израиль #рамалла #западныйберег #трт #новости #новостимира
Беттина Сбиди: «Израильские солдаты стреляли во все, что движется» / Others
7 июня 2024 г.
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us