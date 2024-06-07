Беттина Сбиди: «Израильские солдаты стреляли во все, что движется»

Беттина Сбиди, уроженка Германии, около 30 лет живет в Палестине и преподает музыку в Рамалле. Женщина стала свидетелем того, с каким насилием и беззаконием со стороны израильских сил столкнулись палестинцы на Западном берегу после начала войны в Газе. Об этом она рассказала журналисту TRT на русском. #trtнарусском #палестина #палестинка #признание #газа #секторгаза #геноцид #израильпалестина #израиль #рамалла #западныйберег #трт #новости #новостимира