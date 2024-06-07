Реакция западных стран на «палестинскую трагедию» вызывает серьезные опасения и указывает на двойные стандарты. Об этом заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 6 июня в Анкаре.

Президент сообщил, что он и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудили наиболее важные региональные вопросы. Он отметил, что в секторе Газа уже восемь месяцев продолжаются кровопролитные события, жертвами которых стали около 40 тыс. мирных жителей, включая детей и пожилых людей.

«Нас сильно беспокоит реакция международного сообщества, в том числе стран Запада, на эту трагедию. На практике наблюдаются двойные стандарты. Ведущие развитые страны, которые широко продвигают демократию и права человека и стоят на их защите, закрывают глаза на убийства и зверства», — сказал Шавкат Мирзиёев.

«Конечно, необходимо полное прекращение насилия и начало мирного процесса. Трагедия Газы является печальным следствием до сих пор неразрешенного израильско-палестинского конфликта. Для достижения стабильного и долгосрочного мира необходимо создать независимое и свободное палестинское государство», — заявил узбекский лидер.

Президент Узбекистана назвал проблему Палестины «корнем всей ближневосточной проблемы» и выразил полную поддержку инициативам президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана по этому вопросу.

В октябре 2023 года Шавкат Мирзиёев заявил, что Узбекистан солидарен с палестинским народом и поддерживает его право на создание независимого государства согласно международным резолюциям. На саммите Организации тюркских государств в ноябре он отметил, что единственное справедливое решение этой проблемы — принцип «два государства для двух народов».