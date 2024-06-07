ПОЛИТИКА
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Момент, как дипломаты выходят из зала во время выступления представителя Израиля в ООН
Десятки дипломатов вышли из зала заседаний в знак протеста во время выступления представителя Израиля на специальной сессии Международной организации труда (МОТ) по Палестине в Женеве. #trtнарусском #знакпротеста #оон #дипломаты #протест #заседание #новости #трт #новостимира #shorts
Момент, как дипломаты выходят из зала во время выступления представителя Израиля в ООН / Others
7 июня 2024 г.
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