Момент, как дипломаты выходят из зала во время выступления представителя Израиля в ООН

Десятки дипломатов вышли из зала заседаний в знак протеста во время выступления представителя Израиля на специальной сессии Международной организации труда (МОТ) по Палестине в Женеве. #trtнарусском #знакпротеста #оон #дипломаты #протест #заседание #новости #трт #новостимира #shorts