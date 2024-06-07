Заместитель главы Кабмина Кыргызстана Эдиль Байсалов заявил, что республика не заинтересована в помощи России в обходе западных санкций. Об этом он сообщил, отвечая на вопрос о том насколько выгодно Кыргызстану помогать России обходить западные санкции.

«Это никоим образом не входит в наши интересы. Речь идет о 45 наименованиях товаров двойного назначения. […] Понимаете, мы же построили свободную рыночную экономику и поэтому мы не можем контролировать миллионы транзакций и сотни тысяч экономических субъектов. Мы не можем знать, что они подписывают и куда привозят», — пояснил он в интервью Deutsche Welle.

По словам Байсалова, большинство контрактов на поставки, заключаемых от имени кыргызских предпринимателей, являются номинальными.

«Эти товары даже не поступают в нашу страну», — сказал он, отметив, что те, которые поступают в КР, останавливают на границе.

«Мы предложили европейцам, чтобы они нас уведомляли о такого рода контрактах, которые подписываются от кыргызских предприятий. Они развели руками и сказали, что это невозможно. Также невозможно требовать от нас тоталитарного контроля», — отметил Байсалов.

Байсалов отметил, что Кыргызстан пользуется доверием всего мирового сообщества.

«Россия — крупнейший наш партнер и поэтому мы бы не хотели оказаться в ситуации, когда от нашей маленькой, развивающейся страны требуют, чтобы мы решили проблемы, которые между третьими сторонами. Думаю, наша ситуация пользуется пониманием во всех мировых столицах», — заключил чиновник.

Ранее заместитель премьер-министра Казахстана Серик Жумангарин заявил, что республика будет соблюдать антироссийские санкции, поскольку это выгодно с экономической точки зрения.

«У нас небольшая экономика, естественно, санкционного давления мы не выдержим. Поэтому мы постоянно в диалоге, у нас есть центры, которые работают непосредственно с США и Европейским союзом», — объяснил Жумангарин.