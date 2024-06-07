При нанесении авиаудара по школе в центре Газы, которая была убежищем для покинувших свои дома палестинцев, Израиль использовал бомбы американского производства. Об этом свидетельствует анализ видеозаписей с места событий, проведенный журналистами.

CNN сообщил, что на месте происшествия были обнаружены фрагменты «по меньшей мере двух американских бомб GBU-39 малого диаметра».

В результате израильского авиаудара в четверг погибли по меньшей мере 40 человек, укрывавшихся в школе под управлением агентства БАПОР в лагере беженцев Нусейрат. Среди убитых - девять женщин и 14 детей, еще 74 человека получили ранения, согласно данным палестинского Минздрава.

Израильская армия заявила, что в школе находился лагерь ХАМАС и что в результате удара были убиты причастные к нападению 7 октября.

Люди, укрывавшиеся в школе, отвергли эти заявления, сообщив изданию Middle East Eye, что в школе не было вооруженных людей.

Это уже второе сообщение за последнюю неделю о том, что американское оружие используется Израилем для убийства палестинских гражданских лиц в Газе.

На прошлой неделе репортаж CNN показал, что бомба того же типа, GBU-39 американского производства, была использована Израилем при нанесении удара по лагерю беженцев в Рафахе.

Тогда погибли по меньшей мере 45 человек и более 200 получили ранения. Трагедия вызвала большой резонанс и всплеск осуждения Израиля во всем мире.

GBU-39 - это высокоточная бомба, «предназначенная для атаки стратегически важных точечных целей».

За последние несколько месяцев правозащитная группа Amnesty International задокументировала несколько случаев, когда израильские войска использовали поставляемое США оружие для убийства палестинских гражданских лиц в нарушение международного гуманитарного права.