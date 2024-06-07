Президент США Джо Байден заявил, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху прислушался к его предупреждениям против проведения масштабной военной операции в Рафахе. Данные комментарии Байдена прозвучали на фоне продолжающихся атак израильской армии в Газе, в том числе рейдов в Бурейдж и Дейр аль-Балах в центре сектора и продвижения вглубь Рафаха на юге.

На вопрос в интервью ABC News о том, прислушивается ли Нетаньяху к его советам, Байден ответил: «Я думаю, что он прислушивается ко мне».

«Они собирались полностью вторгнуться в Рафах — захватить весь город, действовать с полной силой. Они этого не сделали», — сказал Байден.

На вопрос, считает ли он, что Нетаньяху поддержит предложенную сделку, Байден ответил: «Он публично заявил, что поддержит. Наши европейские друзья также участвуют в этом. Нам нужно добиться прекращения огня».

Предложение предусматривает шестинедельное перемирие на первом этапе, в течение которого будут освобождены пленники. Также в этот период стороны должны провести переговоры о постоянном прекращении огня.

Один из пунктов указывает, что перемирие на первом этапе может быть продлено сверх первоначально отведенных шести недель, если переговоры о постоянном прекращении огня будут проходить в добросовестном духе.

За последние несколько месяцев правозащитная группа Amnesty International задокументировала несколько случаев, когда израильские войска использовали поставляемое США оружие для убийства палестинских гражданских лиц в нарушение международного гуманитарного права.