Второй турецкий астронавт Тува Джихангир Атасевер отправится в космический полет 8 июня с космодрома в Нью-Мексико, США. Во время полуторачасового суборбитального полета астронавт выполнит три научных эксперимента всего за три минуты.

Атасевер следует за Альпером Гезеравджи в продвижении турецких научных исследований в космосе. Гезеравджи совершал свой полет в начале этого года.

Цель предстоящей миссии - собрать важные данные о том, как микрогравитация влияет на здоровье человека.

«В этом полете будет проведено семь различных научных экспериментов. В ходе экспериментов будет изучаться, насколько сильно может повлиять на здоровье астронавтов повышенное внутричерепное давление, когда они находятся в условиях микрогравитации», — заявил Атасевер.

«Электронное устройство будет размещено на лбу, чтобы исследовать кровоток и изменения давления. Эксперименты, которые мы проведем, дадут нам важную информацию не только для космической науки в Турции, но и для некоторых проблем, с которыми астронавты во всем мире могут столкнуться в ближайшие годы», - добавил он.

В ходе полета будут также проведены исследования, необходимые для развития технологий для будущих космических обиталищ и космических станций.

«Во время этого суборбитального полета мы проведем первые эксперименты, которые помогут людям жить на околоземной и, возможно, лунной орбите в течение длительного периода времени», - отметил Атасевер.

«Как пребывание в космосе влияет на нашу иммунную систему? Повышают ли эти изменения в экспрессии наших генов, вызванные пребыванием в условиях микрогравитации, шансы иммунной системы на эффективную борьбу с определенными наследственными заболеваниями? У нас будет возможность изучить эти вопросы», — рассказал астронавт.

Лишь конкретные три минуты из полутора часов полета являются ключевыми с исследовательской точки зрения.

«У меня будет три минуты на три разных эксперимента, которые я проведу», - поделился Атасевер.