На пленарном заседании Петербургского экономического форума (ПМЭФ) президент РФ Владимир Путин ответил на вопрос модератора Сергея Караганова о ядерной эскалации между РФ и Западом и возможном применении ядерного оружия.

«Мы никогда не начинали эту риторику. Мы не бряцаем [ядерным оружием]», — заявил Путин.

Он добавил, что согласно российской ядерной доктрине, такое оружие может использоваться лишь в исключительных случаях, когда суверенитет и территориальная целостность страны находятся под угрозой.

«Я не считаю, что такой случай наступил, нет такой необходимости», — добавил он.

При этом президент РФ намекнул, что ядерная доктрина может быть изменена.

«Это живой документ. Не исключаем внесения изменений в эту доктрину», — сказал Путин.

Затем, отметив, что за последние полгода Россия взяла под контроль около 47 населенных пунктов на востоке Украины, Путин оценил шансы на использование ядерного оружия маловероятным. Он добавил также, что Россия производит в 20 раз больше конвенциональных снарядов, чем Украина.

«Я все-таки исхожу что до этого никогда не дойдет. У нас нет такой необходимости. У нас нет даже необходимости думать на эту тему», — заключил российский президент.

Отвечая на вопрос того же Караганова о способах завершить войну «максимально быстро», в частности, о существенном увеличении численности российской армии, Путин заявил, что планов на мобилизацию у государства пока нет.

«Мы придерживаемся другой тактики. Мы постепенно выдавливаем противника с тех территорий, которые должны быть поставлены под наш контроль. У нас нет никакой необходимости проводить мобилизацию. Мы этого не планируем», — заявил он.

Путин добавил, что за последние 18 месяцев в военкоматы явились более 450 тыс. добровольцев.