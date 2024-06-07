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Первая леди обсудила климатический саммит в Баку
Первая леди Турции встретилась с вице-президентом Азербайджана для обсуждения предстоящей 29-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата
Первая леди обсудила климатический саммит в Баку
Фото: страница Эмине Эрдоган на платформе Х / Others
7 июня 2024 г.

Первая леди Турции Эмине Эрдоган провела встречу в Стамбуле с вице-президентом Азербайджана Анаром Алекберовым, который также является исполнительным директором Фонда Гейдара Алиева.

На встрече обсуждались работа самого Фонда и подготовка к грядущему климатическому саммиту в Баку.

«Я получила информацию о работе Фонда Гейдара Алиева и подготовке к 29-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата, которая пройдет в Баку. Мы обсудили области нашего сотрудничества по этому саммиту», - заявила Эрдоган.

Первая леди Турции подчеркнула важность предстоящего мероприятия, собирающего мировых лидеров для обсуждения климатических проблем.

«Я еще раз выразила нашу радость по поводу того, что Азербайджан примет этот важный саммит», - отметила она.

В заключение Эрдоган упомянула тесные братские связи между Турцией и Азербайджаном: «Турция всегда рядом с братской страной Азербайджаном».

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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