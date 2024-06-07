Задержанному во Франции уроженцу Донбасса было предъявлено обвинение в участии в сговоре по подготовке совершения насильственных действий «террористического» характера. Об этом сообщила Национальная антитеррористическая прокуратура Франции.

В прокуратуре добавили, что по их данным, мужчина с гражданством РФ и Украины прибыл в страну несколько дней назад.

На этой неделе сотрудники французской госбезопасности задержали 26-летнего мужчину по подозрению в планировании насильственных действий после того, как он получил ранения в результате взрыва в гостиничных апартаментах.

Вечером в понедельник мужчине была оказана помощь пожарной бригадой, так как «он получил серьезные ожоги в результате взрыва», сообщили в Национальной антитеррористической прокуратуре. После оказания медицинской помощи он был взят под стражу.

По словам прокуроров, расследование будет продолжено, чтобы установить других людей, «которые могут быть причастны к этому».

В пятницу мужчина предстал перед судом, который должен был вынести решение о мере пресечения.

Подозреваемому предъявлены обвинения в участии в «террористическом сговоре» и хранении взрывчатых веществ с целью причинения вреда людям, сообщили в прокуратуре.

По словам двух источников, близких к делу и беседовавших с агентством AFP, мужчина остановился в отеле в парижском пригороде Руасси-ан-Франс, где находится аэропорт «Шарль-де-Голль».