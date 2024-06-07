Опрос исследовательского института Forsa, проведенный на прошлой неделе в Германии, показал значительный сдвиг в общественном мнении относительно военного наступления Израиля в секторе Газа.

Опрос, проведенный по заказу немецкого еженедельного журнала Stern, показал, что 61 % немцев не одобряют действия Израиля в секторе Газа.

Это кардинально отличается от результатов опроса, проведенного в ноябре. Тогда 62 % немцев поддержали израильское вторжение в Газу и лишь 31 % высказались против.

Изменения во мнениях коснулись также и всех политических партий Германии — Социал-демократическую партию, «Зеленых», многочисленную правоцентристскую партию «Союз» и даже некоторых членов ультраправой «Альтернативы для Германии», которые сегодня выступают против военных действий Израиля.

С октября 2023 года в результате вторжения Израиля в Газу погибли более 36 тыс. палестинцев, подавляющее большинство из которых - женщины и дети, а еще более 83 тыс. человек, по данным местных органов здравоохранения, получили ранения.

Большая часть палестинского эксклава лежит в руинах в условиях разрушительной продовольственной блокады.