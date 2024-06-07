Президент РФ Владимир Путин считает, что отсутствие трудовой миграции негативно скажется на российской экономике, пообещав при этом бороться с отсутствием «осмысленной миграционной политики».

«Это очевидно. Без этого [привлечения мигрантов — ред.] с почти нулевой безработицей отсутствие рабочих рук станет ограничителем экономического роста. Нам нужны не просто трудовые мигранты, а люди определенной квалификации, со знанием нашего языка и традиций», - заявил Владимир Путин.

Российский лидер при этом заявил, что в России все еще отсутствует «осмысленная миграционная политика», призвав не медлить с решением «проблемы».

«Вернуться к этому вопросу, и как можно быстрее, нельзя делать вид, что проблемы не существует», - отметил он.

В начале апреля председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин обвинил иностранцев в непропорционально высоком количестве преступлений.

29 мая МВД РФ отчиталось, что в период с января по апрель из России выдворили 22 тыс. иностранцев, а на днях появились сообщения о начале массовых антимигрантских рейдах, прошедших по всей стране.

Ранее, в апреле, российский лидер затронул проблему низкой демографии, которая, по его мнению, «абсолютно точно» в ближайшие годы вызовет в стране дефицит рабочей силы, а экономика страны «будет испытывать высокую потребность и даже дефицит кадров».