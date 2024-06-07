19 человек погибли в результате обстрела магазина в селе Садовое оккупированной Херсонской области. Об этом 7 июня сообщил назначенный Россией губернатор региона Владимир Сальдо в своем телеграм-канале.

«На месте происшествия с соблюдением необходимых мер предосторожности работают оперативные службы. Раненым оказывается необходимая медпомощь», — говорится в его посте.

По его словам, в результате обстрела разрушен магазин, «в котором находилось значительное количество посетителей и персонала». Других подробностей Сальдо не привел.

Ранее губернатор Белгородской области РФ Вячеслав Гладков сообщил, что поселок Прилесье Краснояружского района и село Муром Шебекинского городского округа попали под обстрел со стороны Вооруженных сил Украины. По его информации, есть пострадавшая.

Российские системы противовоздушной обороны также сбили два беспилотника самолетного типа в 20 км западнее Луганска, сообщила РИА Новости пресс-секретарь назначенного РФ главы администрации Луганска Анна Романова.

Президент США Джо Байден разрешил использовать американское оружие для ударов по территории России с целью защиты Харькова.

Белый дом уточнил, что разрешение на удары американским оружием распространяется не только на Харьковскую, но и на Сумскую области. Однако разрешение не распространяется на дальнобойные ракеты ATACMS.