Министр энергетики и природных ресурсов Турции Алпарслан Байрактар в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) рассказал о сотрудничестве с Россией в области энергетики.

Байрактар отметил, что для Турции природный газ и ядерная энергия являются приоритетными направлениями, и по этим вопросам ведется активное сотрудничество с Россией. В своем выступлении на форуме он подчеркнул: «Мы обсудили наши планы на ближайшее будущее и оценили возможности для сотрудничества».

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент России Владимир Путин поставили цель создания центра торговли природным газом в Турции. Байрактар сказал: «Мы обсудили текущие и будущие шаги в этом направлении, фактически составив дорожную карту».

По его словам, работы по созданию центра торговли природным газом продолжаются, и Турция готовит необходимую инфраструктуру. «Мы планируем создать операционную компанию в партнерстве с BOTAŞ и «Газпромом» в Стамбуле», — отметил Байрактар.

Говоря о важности ядерной энергии, Байрактар заявил: «Ядерная энергия занимает важное место в энергетическом портфеле и видении Турции. Она важна как источник чистой энергии и для обеспечения долгосрочной энергетической безопасности». На АЭС «Аккую» около 30 тыс. человек работают над запуском первого энергоблока, который планируется к вводу в эксплуатацию в ближайшие месяцы. Байрактар подчеркнул, что Турция планирует достичь мощности в 15 тыс. мегаватт с 12 реакторами к 2050 году, и переговоры с «Росатомом» продолжаются.

В этом году исполняется 40 лет сотрудничеству Турции и России в сфере торговли природным газом. Байрактар отметил, что обсуждаются новые проекты, включая торговлю природными ресурсами, и выразил надежду на углубление сотрудничества.