В субботу израильская армия сообщила об успешном освобождении четверых пленников из центральной части сектора Газа в ходе совместной операции с участием вооруженных сил, спецслужбы «Шин Бет» и полиции.

Как отмечается в заявлении военных, пленниками, обнаруженными в двух разных районах лагеря Нусейрат, оказались 25-летняя Ноа Аргамани, 27-летний Андрей Козлов, 40-летний Шломи Зив и 21-летний Алмог Меир. По сведениям армии, состояние их здоровья хорошее.

Ранее в тот же день израильские войска начали наступление в центре сектора Газа, что привело к многочисленным жертвам среди палестинцев. Военная операция проходит на фоне очередного витка палестино-израильского конфликта. Военные действия в Газе ведутся с 7 октября прошлого года, несмотря на резолюцию Совета Безопасности ООН, требующую немедленного прекращения огня.

За восемь месяцев израильской войны в Газе были убиты более 36 700 палестинцев, в основном женщины и дети, и еще более 83 500 человек были ранены, по данным местных медицинских служб. Обширные районы Газы лежат в руинах в условиях удушающей блокады, нехватки продовольствия, чистой воды и медикаментов.

Израиль обвиняется в геноциде в Международном суде ООН, последнее постановление которого требовало от Тель-Авива немедленно прекратить операцию в южном городе Рафах, где до оккупации 6 мая укрывались более миллиона палестинцев.