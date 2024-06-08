Антивоенные активисты, требующие прекращения войны в Газе и прекращения американской поддержки Израиля, планируют провести акцию протеста на выходных и окружить Белый дом. Это привело к введению дополнительных мер безопасности, включая установку новых ограждений.

Правозащитные и активистские организации, такие как CODEPINK и Совет по американо-исламским отношениям, сообщили в пятницу, что демонстрации пройдут в субботу, совпадая с восьмимесячной годовщиной агрессии Израиля в секторе Газа.

«В рамках подготовки к мероприятиям, которые пройдут в эти выходные в Вашингтоне и которые могут привлечь большие толпы людей, вблизи комплекса Белого дома приняты дополнительные меры общественной безопасности», – заявил представитель Секретной службы США.

Акции протеста в поддержку палестинцев продолжаются в США уже несколько месяцев. Они принимают разные формы – от маршей в Вашингтоне и протестов у Белого дома до перекрытий мостов и дорог в разных городах, а также установки палаточных городков в университетских кампусах.

По меньшей мере восемь сотрудников уволились из администрации президента Джо Байдена, выражая несогласие с его политикой. Протестующие также сорвали несколько мероприятий предвыборной кампании Байдена.

Ранее бывший глава США и кандидат в президенты Дональд Трамп назвал демонстрации против войны Израиля в Газе частью «радикальной революции». Он пообещал донорам, состоящим преимущественно из евреев, что отбросит движение «на 25 или 30 лет назад», если они помогут ему победить Джо Байдена на президентских выборах в ноябре.

«Если вы добьетесь моего переизбрания, мы отбросим это движение на 25 или 30 лет назад», — передает The Washington Post слова Трампа.

Скандальный политик также заявил, что его администрация будет высылать всех иностранных студентов, уличенных в участии в протестах, которые в последнее время принимают форму палаточных лагерей в колледжах по всей территории США.

Экс-президент похвалил нью-йоркскую полицию за расчистку лагеря в Колумбийском университете и сказал, что этот подход должны перенять другие города. «Это нужно остановить немедленно», — добавил он.