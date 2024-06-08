Во время общения с прессой в Париже Владимира Зеленского спросили о его мнении по поводу заявления Владимира Путина о «нелегитимности» президента Украины. В ответ украинский лидер подчеркнул, что «легитимность Путина признает только он сам, а президента Украины выбирает народ».

«Легитимность президента Зеленского признает исключительно народ Украины. Выбирает народ Украины, и я очень благодарен за поддержку», – сказал Зеленский.

Президент отметил, что украинцы являются свободным народом, который сейчас воюет за свой свободный выбор.

«Легитимность товарища Путина признает исключительно товарищ Путин. И выбирает Путина – Путин. Российский народ – это декорация, а актер у них один», – добавил украинский лидер.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что в Украине происходит «узурпация власти». По его словам, невозможность провести выборы президента Украины во время военного положения не означает автоматического продления его полномочий.

«В условиях военного положения выборы президента не проводятся. Но там не сказано, что они пролонгируются. Я все же выпускник Петербургского юридического университета – и это очень важно. Похоже, мы имеем дело с узурпацией власти», – сказал Путин.