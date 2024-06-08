ПОЛИТИКА
2 МИН ЧТЕНИЯ
Зеленский и Путин поспорили о легитимности
Президент Украины Владимир Зеленский ответил президенту РФ Владимиру Путину на обвинение в «нелегитимности»
Зеленский и Путин поспорили о легитимности
Зеленский и Путин поспорили о легитимности / Photo: Reuters
8 июня 2024 г.

Во время общения с прессой в Париже Владимира Зеленского спросили о его мнении по поводу заявления Владимира Путина о «нелегитимности» президента Украины. В ответ украинский лидер подчеркнул, что «легитимность Путина признает только он сам, а президента Украины выбирает народ».

«Легитимность президента Зеленского признает исключительно народ Украины. Выбирает народ Украины, и я очень благодарен за поддержку», – сказал Зеленский.

Президент отметил, что украинцы являются свободным народом, который сейчас воюет за свой свободный выбор.

«Легитимность товарища Путина признает исключительно товарищ Путин. И выбирает Путина – Путин. Российский народ – это декорация, а актер у них один», – добавил украинский лидер.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что в Украине происходит «узурпация власти». По его словам, невозможность провести выборы президента Украины во время военного положения не означает автоматического продления его полномочий.

«В условиях военного положения выборы президента не проводятся. Но там не сказано, что они пролонгируются. Я все же выпускник Петербургского юридического университета – и это очень важно. Похоже, мы имеем дело с узурпацией власти», – сказал Путин.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us