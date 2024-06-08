Палестинское агентство WAFA, ссылаясь на медицинские источники, сообщает, что Израиль подверг атаке лагерь беженцев Нусайрат в центральной части сектора, окрестности больницы в Дейр-эль-Балахе, а также лагеря Аль-Мегази, Аз-Завайиде и Эль-Бурайдж. Число погибших достигло 80 человек.

Между тем, один израильский полицейский получил тяжелое ранение во время освобождения четырех пленных в Газе. Израильская армия заявила, что нападения были совершены на различные объекты в центральной части сектора Газа и что в результате операций четверо израильских пленных были освобождены в двух разных регионах.

Ранее сообщалось о гибели 40 палестинцев в результате израильских атак в секторе Газа.

Согласно заявлению палестинского министерства здравоохранения в секторе Газа, число палестинцев, погибших в результате непрекращающихся с 7 октября 2023 года израильских атак в блокированном секторе, увеличилось до 36 801 человека.

Под завалами разрушенных зданий и на обочинах дорог все еще остаются тела погибших. Бригады скорой помощи и сил гражданской обороны не могут до них добраться из-за препятствий, создаваемых израильскими силами, добавили в ведомстве.

Ранее министр иностранных дел Турции Хакан Фидан на заседании стран D-8 в Стамбуле призвал к поддержке Палестины и реформе Совета Безопасности ООН.

Фидан пояснил, что внеочередная встреча D-8 проводится для мобилизации большей поддержки и солидарности с Палестиной. «С этого момента Газе нужны не только надежда и поддержка, но и действия. Эта война — не израильско-палестинская, а вызов глобальной демократии», — подчеркнул глава МИД.

Министр указал на лицемерие международной системы и близорукость некоторых стран, что приводит к ее краху. «Происходящее в Газе за последние восемь месяцев свидетельствует об эрозии норм и ценностей. Продолжение израильских зверств подогревает общественное напряжение и гнев народов. Если международная система не сможет найти урегулирование, исламский мир должен взять на себя ответственность и возглавить поиск устойчивого решения», — отметил Фидан.