Национальная сборная Турции по футболу среди ампутантов вновь стала сильнейшей в Европе. В финале Чемпионата Европы, прошедшего во Франции, турецкие футболисты разгромили команду Испании со счётом 3:0, сохранив чемпионский титул на континенте.

Министр молодежи и спорта Турции Осман Ашкын Бак тепло поздравил команду с триумфом. «Поздравляю национальную сборную Турции по футболу среди ампутантов с третьей подряд победой на Чемпионате Европы и победой над Испанией в финале», — не скрывал своей радости министр. Он отметил, что «этот успех является ярким свидетельством того, что перед упорством и верой не устоит никакое препятствие».

На пути к финалу турецкая команда не потерпела ни одного поражения. В групповом этапе она разгромила Израиль (6:0), Азербайджан (12:1) и Ирландию (6:0). В плей-офф турки не оставили шансов Германии (11:0) и Польше (5:1).