Суборбитальный аппарат VSS Unity успешно завершил полет миссии Galactic 07, в составе которой находился второй турецкий астронавт Тува Джихангир Атасевер. Полет длился 1 час 10 минут и завершился в 18:40 по турецкому времени. Специальный самолет-носитель поднял космоплан на высоту 45 тыс. футов, после чего VSS Unity достиг высоты 90 километров за одну минуту.

В миссии также участвовали два астронавта из США и один из Италии. Атасевер провел около семи экспериментов в условиях микрогравитации. После космического путешествия Атасевер ответил на вопросы «Анадолу».

«Когда я отправился в космос и посмотрел на Землю оттуда, я смог воочию убедиться в хрупкости нашей атмосферы, в том, каким тонким слоем она является, и в том, насколько хрупким, замкнутым и взаимосвязанным в себе является этот космический корабль, на котором мы живем. Мы должны защищать эту экосистему, мы должны жить в мире с другими членами экипажа, живущими в этой экосистеме», — рассказал астронавт.

Атасевер также выразил солидарность с палестинским народом, взяв с собой в космос куфию (палестинский платок). Он подчеркнул важность мира и взаимопонимания между народами: «К сожалению, страдания палестинского народа — это ситуация, которой красота нашего мира не заслуживает».

С собой турецкий астронавт взял часы, подаренные президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, а также флаги Турции и Азербайджана. Он отметил, что в своем путешествии представлял два государства.

Также астронавт посоветовал молодежи ставить перед собой амбициозные цели. «В этой миссии я летал ради молодежи. <...> Пожалуйста, мечтайте о большем и превзойдите то, что я сделал». Атасевер подчеркнул, что его миссия является научной и является началом чего-то большего. «Это было невероятное путешествие и только начало чего-то гораздо большего», — сказал он.