Израиль провел операцию по освобождению четырех пленников в секторе Газа при активном содействии США.

Группа американских специалистов, находящихся в Израиле с момента обострения конфликта в Газе, помогла израильской армии в возвращении четырех пленников, предоставив разведданные и другую логистическую поддержку. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники.

Команды по сбору и анализу разведданных из США и Великобритании помогает израильской разведке собирать и анализировать информацию об израильских пленниках. Два израильских чиновника из разведслужб сообщили газете, что американские военные чиновники в Израиле предоставили информацию о пленниках.

Пентагон и ЦРУ снабжают Израиль информацией о возможном местонахождении пленников, используя беспилотники для полетов над Газой, перехватывая коммуникации и привлекая другие источники. Хотя у Израиля есть собственная разведка, США и Великобритания смогли предоставить разведданные с воздуха и киберпространства, которые Израиль не смог бы собрать самостоятельно, сказал израильский чиновник.

Выступая в Париже после встречи с Эммануэлем Макроном, президент США Джо Байден заявил, что приветствует возвращение пленников. «Мы не остановимся, пока все заложники не будут дома и не будет достигнуто перемирие, это жизненно важно», — заявил Байден.

Советник по национальной безопасности Джейк Салливан рассказал, что обсуждаемое в настоящее время предложение о прекращении огня, при участии ХАМАС, Израиля, Египта, Катара и США включает возвращение оставшихся пленников домой.

Американские чиновники также заявили, что их разведывательная поддержка Израилю сосредоточена на местонахождении пленников и информации о высшем руководстве ХАМАС. В значительной степени это связано с тем, что американские чиновники считают, что лучший способ убедить Израиль прекратить боевые действия - это вернуть своих пленников и ликвидировать лидеров ХАМАС.

Израильский чиновник заявил, что ни американские, ни британские команды не участвовали в планировании или выполнении военных операций по спасению пленников. Однако американские и израильские чиновники заявили, что внешняя разведка оказала важную помощь.

Военное крыло палестинского движения ХАМАС - «Бригады Изаддина аль-Кассама» - утверждает, что в результате израильской операции в лагере беженцев Нусейрат погибли несколько израильских пленников. «То, что сионистский враг совершил в районе Нусейрат в центре сектора Газа, является военным преступлением, и первыми от него пострадали его пленные. Совершив ужасающую резню, враг смог освободить часть своих пленников, но в то же время часть из них он убил в ходе операции», — говорится в Telegram-канале военного крыла ХАМАС.

Палестинское движение сообщило, что в лагере беженцев Нусейрат в секторе Газа, где прошла израильская операция по освобождению пленников, погибли 210 человек. «Число жертв израильской оккупационной резни в лагере Нусейрат возросло до 210 мучеников и более 400 раненых», — сообщила пресс-служба ХАМАС.

Напомним, ранее стало известно, что по итогам совместной спецоперации израильской армии, полиции и службы «Шин-Бет» удалось вернуть Ноа Аргамани (25), Альмога Меира (21), Шломи Зива (40) и Андрея Козлова (27). Президент Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас потребовал созвать экстренное заседание Совета Безопасности ООН из-за массовой гибели беженцев в секторе Газа.