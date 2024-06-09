Министерство иностранных дел Турции резко осудило недавнее нападение Израиля на лагерь палестинских беженцев Нусейрат в секторе Газа, в результате которого погибли сотни мирных жителей. В официальном заявлении Министерство иностранных дел Турции назвало этот инцидент «варварской атакой» и «военным преступлением» в череде множества преступлений, совершенных Израилем в Газе.

«Мы проклинаем нападение Израиля на палестинский лагерь беженцев Нусейрат в Газе, в результате которого погибли сотни палестинских мирных жителей. Израиль этой последней варварской атакой добавил еще одно военное преступление к тем, которые он совершил в Газе», — говорится в заявлении МИД Турции.

Турецкие власти также призвали международные организации, прежде всего Совет Безопасности ООН, «выполнить свой долг» и принять меры для прекращения военных преступлений Израиля, за которые он преследуется в Международном уголовном суде согласно Конвенции о геноциде 1948 года. «Мы призываем организации, ответственные за поддержание международного мира и безопасности, выполнить свой долг и положить конец совершению Израилем этих преступлений», — заключается в заявлении.

Ранее пресс-служба израильской армии сообщила о проведении спецоперации в районе Нусейрата в центральной части сектора Газа, в результате которой были возвращены четверо израильтян: Ноа Аграмани (25 лет), Альмог Меир (21 год), Шломи Зив (40 лет) и Андрей Козлов (27 лет). Состояние их здоровья было хорошим.

Со своей стороны управление по работе со средствами массовой информации в Газе сообщает, что в ходе операции в Нусейрате погибли 210 палестинцев, более 400 пострадали.