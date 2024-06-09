Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил уверенность, что Запад воспринял слова президента Владимира Путина о возможных поставках российского оружия в другие регионы мира в ответ на вооружение Украины.

«Я не сомневаюсь, что услышали. Не сомневаюсь, что поймут. Там еще остались люди, которые умеют анализировать, а не просто занимаются эскалацией ради того, чтобы понравиться своему радикальному электорату каждый день перед очередной какой-то предвыборной кампанией. Думаю, что поняли и сделают выводы», — отметил Лавров в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1», фрагмент которой был выложен в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина.

«Это абсолютно, как говорится, симметричный ответ. Если вы вооружаете нашего врага, то мы будем решать сами, как отвечать на ваши враждебные действия», — добавил министр.

5 июня Владимир Путин на встрече с главами мировых информационных агентств в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2024) заявил, что Россия может ответить на поставки дальнобойного оружия на Украину аналогичными мерами. Президент подчеркнул, что ответ РФ может быть асимметричным, отметив, что украинские военные не могут самостоятельно распоряжаться высокоточным западным оружием.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 6 июня пояснил, что предупреждение Путина о возможности ответных поставок российского оружия является важным и весьма прозрачным. «Ситуация в данном случае предельно ясна и не нуждается в каком-то дополнительном решении», — заявил Песков.

Ранее ряд западных стран разрешил Украине использовать поставляемое союзниками оружие для ударов по территории России на фоне российского наступления в Харьковской области. До этого Вашингтон и Берлин долгое время выступали против использования их оружия для таких целей, однако изменение политики западных стран произошло в ответ на активизацию действий РФ на Харьковщине.