Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отдал дань памяти Шенай Айбюке Ялчын, учительнице, ставшей жертвой теракта 9 июня 2017 года в Батмане.

«С почтением вспоминаю Айбюке Ялчын, которая была убита в результате подлого нападения террористов-сепаратистов 7 лет назад. Она не имела другой цели, кроме как исполнять свою профессию, приносить пользу своей Родине и народу, давать хорошее образование своим ученикам. Мы будем вести борьбу с убийцами нашей дочери Айбюке как внутри страны, так и в регионе до самого конца», — написал президент на своей странице в X.

22-летняя Айбюке Ялчын, назначенная музыкальным педагогом в Козлук, была убита в первый же год работы, когда террористы PKK открыли огонь по машине главы муниципалитета. Мученическая смерть учительницы потрясла все турецкое общество.

Спустя годы имя Шенай Айбюке Ялчын увековечено в разных уголках Турции. Ее именем названы школы, парки, библиотеки и даже нефтяное месторождение Габар. Трагическая история юной учительницы была экранизирована в фильме ТРТ «Айбюке: Я стала учителем!», который растрогал всех зрителей.