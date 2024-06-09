В воскресенье в Болгарии пройдут шестые за три года парламентские выборы. По мнению аналитиков, на них вряд ли удастся сформировать стабильное правительство, способное положить конец затянувшейся политической нестабильности. Болгария, самый бедный член ЕС, переживает этот период после антикоррупционных протестов в 2020 году. Серия последующих выборов привела к созданию шатких коалиций, которые быстро распадались.

Последние опросы общественного мнения показывают, что ни одна из партий не получит большинства, что создает предпосылки для нового раунда коалиционных переговоров, как только будут получены результаты голосования.

Первые частичные результаты ожидаются около полуночи по местному времени.

Болгары также будут выбирать своих представителей в Европарламент, но усталость от выборов может сказаться на явке. По данным опроса Gallup, только 40% респондентов заявили, что планируют принять участие в голосовании. Государственная избирательная комиссия сообщила, что к 11 часам утра явка по обоим голосованиям составила около 8,5%.

Болгарии нужен период стабильного, хорошо функционирующего правительства, чтобы ускорить приток средств ЕС в переживающую упадок инфраструктуру и подтолкнуть ее к принятию евро и полноценному участию в Шенгенской зоне с открытыми границами.

Планы по вступлению в еврозону уже дважды переносились из-за несоблюдения целевых показателей инфляции. В настоящее время присоединение намечено на 25 января 2025 года.

Воскресное голосование было вызвано распадом коалиции в марте, состоящей из правоцентристской партии GERB и реформистской партии «Мы продолжаем перемены» (PP).

Согласно последнему опросу Gallup, опубликованному в пятницу информационным агентством BTA, GERB лидирует с 25,9 % голосов, за ней следуют три партии в напряженной гонке за второе место.

PP, ультраправая пророссийская партия «Возрождение» и «Движение за права и свободу», которое в основном представляет многочисленное этническое турецкое меньшинство Болгарии, набрали 15,7%, 15,5% и 15,3% голосов соответственно.

После голосования лидер GERB и бывший премьер-министр Бойко Борисов заявил, что важно, чтобы выборы привели к формированию стабильного правительства.

«Нам нужна легитимность, какими бы ни были результаты», - сказал он журналистам.