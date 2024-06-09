Несколько стран и международных организаций осудили убийство Израилем по меньшей мере 274 палестинцев во время операции по освобождению четырех израильских пленников в лагере беженцев Нусейрат в центре Газы.

Власти сектора Газа в воскресенье заявили также, что в результате «беспрецедентно жестокого нападения» пострадали по меньшей мере 698 человек, некоторые из них находятся в критическом состоянии, а больницы пытаются справиться с потоком раненых и мертвых тел.

В воскресенье корреспондент «Аль-Джазиры» Хинд Худари, находясь в больнице «Аль-Акса» в центральной части Дейр-эль-Балаха, сообщил, что бригады гражданской обороны все еще находят мертвых и раненых палестинцев под завалами после атаки Нусейрата. При этом авиаудары продолжают наноситься по всем районам эксклава.

Жозеп Боррель, глава внешнеполитического ведомства ЕС написал в своем посте на X, что «кровавая бойня должна быть немедленно прекращена».

«Сообщения из Газы об очередном массовом убийстве мирных жителей ужасают. Мы осуждаем это самым решительным образом», - сказал он.

Замминистра иностранных дел Норвегии Андреас Мотцфельдт Кравик заявил, что он «потрясен сообщениями об очередном массовом убийстве мирных жителей в Газе» и заявил, что страна осуждает нападения на гражданских лиц, призывая к освобождению пленных и немедленному прекращению огня.

В заявлении Министерства иностранных дел Турции говорится, что страна «проклинает» израильское нападение, которое она охарактеризовала как «варварское», ставшее «очередным военным преступлением».

«Мы призываем институты, ответственные за поддержание международного мира и безопасности, в частности Совет Безопасности ООН, выполнить свои обязанности и положить конец совершению Израилем этих преступлений», - говорится в заявлении.

МИД Ирана обвинил в последнем убийстве сотен палестинцев «бездействие» мировых правительств и Совбеза ООН.

«Эти ужасные и шокирующие преступления являются результатом бездействия правительств и ответственных международных органов, включая Совет Безопасности ООН, перед лицом восьми месяцев военных преступлений и нарушений со стороны сионистского режима [Израиля]», - говорится в заявлении пресс-секретаря Насера Канаани.

«Истерзанные и окровавленные тела палестинских гражданских лиц и детей являются результатом продолжающегося вливания американского и европейского оружия в арсеналы сионистского режима, а также продолжающейся поддержки этого режима со стороны США и ряда европейских стран».

МИД Иордании заявил, что израильская атака - «практика, которая отражает систематические нападения на палестинских гражданских лиц, упорство Израиля в нарушении международного права и международного гуманитарного права и продолжение совершения военных преступлений».

МИД Египта назвал нападение на Нусейрат «вопиющим нарушением всех положений международного права и международного гуманитарного права, а также всех ценностей гуманности и прав человека».

«Египет возлагает на Израиль юридическую и моральную ответственность за это вопиющее нападение и требует, чтобы Израиль выполнил свои обязательства как оккупирующая держава и прекратил неизбирательные нападения на палестинских гражданских лиц, в том числе в районах, куда они были перемещены».

Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что «десятки палестинских гражданских лиц» продолжают гибнуть в результате израильских атак.

Мартин Гриффитс, глава ООН по оказанию помощи, назвал лагерь беженцев Нусейрат «эпицентром сейсмической травмы, от которой продолжают страдать мирные жители Газы», и заявил, что все оставшиеся пленные должны быть освобождены, а война прекращена.

Саул Такахаси, бывший заместитель главы офиса Верховного комиссара ООН по правам человека в оккупированной Палестине и профессор прав человека и исследований мира в Университете Осака Джогакуин, сказал, что реакция Запада на убийства палестинцев демонстрирует «двойные стандарты».

«Когда речь идет о человеческих жизнях, существует огромный, огромный двойной стандарт: жизни израильтян, украинцев, людей с белой кожей важны, но когда речь идет о палестинцах, людях с коричневой кожей, арабах в целом, они не так важны, нас это не волнует», - сказал Такахаси.

Франческа Альбанезе, специальный докладчик ООН по оккупированным палестинским территориям, заявила, что освобождение пленников не должно было стоить жизни более чем 200 палестинцам, а иностранные солдаты «вероломно спрятались в грузовике с гуманитарной помощью».

«Израиль мог бы освободить всех заложников, живых и невредимых, еще восемь месяцев назад, когда впервые зашла речь о прекращении огня и обмене заложниками», - написала она на X, добавив, что тот факт, что Израиль продолжает убивать палестинцев, отказываясь от сделки, свидетельствует о «геноцидных намерениях Израиля, перешедших в действия».

«Страны, которые празднуют освобождение четырех израильских заложников, не говоря ни слова о сотнях палестинцев, убитых Израилем, и тысячах, содержащихся в произвольных тюрьмах, потеряли моральный авторитет для многих поколений и не заслуживают того, чтобы быть в каком-либо органе ООН по правам человека», - написал Балакришнан Раджагопал, другой спецдокладчик ООН.

Кеннет Рот, бывший исполнительный директор Human Rights Watch и приглашенный профессор Принстонского университета, сказал «Аль-Джазире», что дневная операция означает, что «некоторые бомбы явно упали либо на рынок в Нусейрате, заполненный людьми, либо прямо рядом с ним».

«И в этих обстоятельствах вы предсказуемо получите большее число жертв среди гражданского населения, чем если бы это была ночная операция. Это несовместимо с обязанностью принимать все возможные меры предосторожности, чтобы не причинить вреда гражданскому населению», — заключил он.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что операция «Нусейрат» «войдет в историю», а израильские военные похвалили своих коммандос за «смелую» операцию, проведенную при свете дня.

Президент Франции Эммануэль Макрон похвалил «спасательную» операцию и призвал к постоянному политическому решению войны в Газе, но не упомянул о большом количестве погибших мирных жителей.

Президент США Джо Байден, которого Макрон принимал в Париже во время государственного визита в субботу, приветствовал освобождение пленных, не комментируя массовые убийства палестинцев.

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что освобождение пленных стало «огромным облегчением», также не комментируя высокое число ее жертв.

С 7 октября в результате израильского военного наступления погибли по меньшей мере 37 084 палестинца и еще 84 494 получили ранения, говорится в заявлении министерства здравоохранения Газы.