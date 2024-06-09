Минобороны Германии планирует значительно усилить армейский резерв, в который войдут до 60 тыс. человек, сообщил высокопоставленный чиновник ведомства. По состоянию на 2023 год численность резервистов была порядка 34 тыс. человек.

«Я убежден, что мы должны полностью адаптировать резерв к современным вызовам политики безопасности, чтобы он мог должным образом поддерживать бундесвер в выполнении задач по обороне страны и альянса (НАТО)», — сказал немецкому агентству DPA генерал-лейтенант Андреас Хоппе, заместитель генерального инспектора и уполномоченный по делам резервистов.

Его комментарии прозвучали за несколько дней до того, как министр обороны Борис Писториус предположительно представит свое предложение по модели обязательной военной службы. Призыв в армию был приостановлен в 2011 году, и его возобновление вызывает споры в Германии.

«Нам нужна военная служба как основа для быстрого расширения и усиления устойчивости бундесвера в случае необходимости обороны», — заявил Писториус в пятницу, добавив, что резерв должен быть значительно увеличен.

Война в Украине заставила Германию переосмыслить свои оборонные потребности

«Посмотрите на Украину. Мы просто не можем продолжать оставаться в нынешнем состоянии. Поэтому нам нужен резерв, способный полностью заменить (действующие) силы», — сказал Хоппе.

«Без резерва ничего не получится. Мы видим это на примере Украины», — добавил он.

Министерство изучает количество людей, которые потенциально могут быть призваны на службу в случае оборонной ситуации.

«Существуют разные цифры. Мы считаем, что около 800 000 человек еще могут быть призваны на военную службу. В принципе, сюда входят все те, кто когда-то служил в бундесвере, вышел в отставку и находится в пределах возрастных ограничений, включая призывников последних лет», — говорит Хоппе.

При этом он предупредил, что демография не на стороне бундесвера — население Германии стареет.

«Но если посмотреть на проблему возраста, то становится ясно, что с каждым годом их становится все меньше и меньше. Это означает, что мы должны принимать контрмеры, а также находить и набирать дополнительный персонал для резерва. Этим мы и занимаемся», - сказал Хоппе.

В соответствии с пересмотренными оборонными планами НАТО численность бундесвера, которая в прошлом году сократилась до 181 тыс. солдат, должна вырасти до более 272 тыс. человек, сообщил в пятницу журнал Der Spiegel. Усиление резерва, по мнению авторов материала, скорее всего, лишь один из элементов процесса оборонного реформирования в ФРГ.