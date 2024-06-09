Британский телеведущий Майкл Мосли был найден мертвым в скалистом районе острова Сёмбеки (Сими) спустя несколько дней после исчезновения во время прогулки. 67-летний пропагандист здорового образа жизни, который был заметным лицом на британском телевидении в течение двух десятилетий, был найден в воскресенье утром, что положило конец четырехдневным поискам, в которых участвовали самолеты, беспилотники и собаки-ищейки. Представитель полиции Константина Димоглиду сообщила, что тело Мосли было найдено в районе Агия Марина, к северу от деревни Педи и напротив северо-восточного пляжа Агиос Николаос, куда Мосли отправился на прогулку. Тело было перевезено на соседний остров Родос для проведения дополнительных тестов. Представитель полиции сообщила, что речь не идет о преступлении, но точная причина смерти пока неясна. «Мы проанализировали записанные улики, и стало очевидно, что это, к сожалению, Мосли», — сказал мэр острова Лефтерис Папакалодукас. «Он был найден в 10 метрах от моря, в 10-15 метрах от места назначения, пляжа Агия Марина, между забором и тропинкой», — добавил он. Агентство ERT сообщило, что Мосли был найден лежащим лицом вверх, головой на камне. Остров Сими протяженностью порядка 16 км насчитывает около 2500 жителей. Мосли выступал в таких проектах «Би-би-си», как сериал «Доверьтесь мне, я доктор», «Одно шоу», а также в программе на ITV «Этим утром». «Абсолютно ужасные новости», — написал в Instagram знаменитый шеф-повар Джейми Оливер. «Он сделал очень много полезного для общественного здравоохранения своими телешоу и исследованиями».