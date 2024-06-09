ПОЛИТИКА
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Ганц выходит из правительства Израиля
Лидер блока «Государственный лагерь» Бени Ганц покинул правительство и призвал к единству и новым выборам осенью 2024 года
Ганц выходит из правительства Израиля
Бени Ганц / Фото: Reuters / Others
9 июня 2024 г.

Лидер политического блока «Государственный лагерь» и партии «Махане Мамлахти» Бени Ганц объявил о выходе из правительства. «Это непростое решение, но государство Израиль заслуживает подлинной победы. Победа — это возвращение всех заложников, это подлинное единство, победа — это изменение порядка национальных приоритетов», — сказал Ганц.

Он заявил, что «Нетаньяху препятствует достижению подлинной победы», и поэтому его блок покидает правительство чрезвычайного положения. Ганц призвал к проведению выборов осенью 2024 года и обратился к министру обороны Йоаву Галанту, отметив: «Ты честный человек. Сейчас время не только говорить правду, но и действовать на основании этой правды».

Ранее Ганц требовал создать государственную комиссию по расследованию провалов, приведших к событиям 7 октября, и выражал недовольство отсутствием планов в войне в Газе. Он предложил создать временную гражданскую администрацию для Газы под эгидой США, Европы, арабских стран и палестинцев, с сохранением контроля над безопасностью за Израилем.

«Если вы выберете путь фанатиков и поведете всю нацию к пропасти, мы будем вынуждены покинуть правительство», — пригрозил Ганц.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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