Партийный блок ХДС/ХСС, согласно прогнозам, получит первенство среди немецких партий, участвующих в выборах в Европаламент. Социал-демократическая партия канцлера Олафа Шольца — лишь третья после крайне правых.

Таковы данные экзитполов от немецкого вещателя ARD.

Консервативный блок ХДС/ХСС (Христианско-демократический союз/Христианско-социальный союз), по прогнозам должен набрать порядка 29,5%, партия Шольца СДПГ — около 14%, а ультраправая «Альтернатива для Германии» (АдГ) — 16,5%.

«Зеленые», которые входят в правящую коалицию в Бундестаге, потеряли поддержку почти вдвое — им прогнозируют порядка 12% после крупных успехов 5 лет назад, когда они набрали более 20%.

«Левые», по прогнозам, получили только порядка 3% поддержки избирателей.

В Австрии ультраправой и пророссийской «Партии свободы» пророчат победу с 27% голосов, согласно опросу общественного вещателя ORF.

За второе место в Австрии идет напряженная борьба между правоцентристской ÖVP с 23,5 % и социалистами SPÖ c 23 % голосов.

Озвучены также предварительные результаты из Словакии — там правая партия премьер-министра Роберта Фицо получает второе место, уступив оппозиционной «Прогрессивной Словакии».