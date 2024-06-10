Премьер-министр Бельгии Александр де Кроо признал поражение либеральной партии на выборах в федеральный и региональный парламенты и призвал к скорейшему формированию нового правительства.

«Для нас это чрезвычайно тяжелый вечер. Мы проиграли эти выборы. Это не тот результат, на который мы рассчитывали. Я несу ответственность за это. Я сконцентрируюсь на текущих делах до назначения моего преемника. Я уверен, что нам как можно скорее нужно новое правительство», — сказал де Кроо на конференции в Брюсселе.

Предварительные данные показывают, что либеральная партия Open Vld, возглавляемая де Кроо, терпит поражение на выборах в Палату представителей и региональный парламент Фландрии, на фоне роста поддержки правой партии «Фламандский интерес».

В региональном парламенте Фландрии либералы потеряли шесть мандатов по сравнению с выборами 2019 года, тогда как националисты увеличили свое представительство на шесть депутатов. В федеральном парламенте партия де Кроо сохранила лишь 8 из 12 мандатов.

Во внешней политике де Кроо следовал линии главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, поддерживая тесные отношения с США и укрепление НАТО. Перед выборами он посетил США, где встретился с президентом Джо Байденом. Ранее в Брюсселе он принял президента Владимира Зеленского и пообещал усилить поддержку Украины, включая передачу 30 бельгийских самолетов F-16. Де Кроо также выступал за передачу Украине доходов от замороженных активов России, большая часть которых находится на счетах депозитария Euroclear в Бельгии.

После выборов бельгийским партиям предстоит сформировать новое коалиционное правительство, так как ни одна из них не получила необходимого большинства.

В странах ЕС с 6 по 9 июня прошли выборы в Европарламент. Граждане выбирали политические силы, которые займут 720 кресел в новом составе законодательного органа.