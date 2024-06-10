Министр Военного совета и бывший начальник штаба израильской армии Гади Айзенкот подал в отставку. К нему присоединился командир израильской дивизии по Газе Ави Розенфельд, который заявил, что его «терпение иссякло».

Айзенкот, комментируя свою отставку, обвинил премьер-министра Биньямина Нетаньяху в уклонении от «принятия важных решений», что, по его словам, наносит ущерб стратегической ситуации и национальной безопасности Израиля.

«Недавно мы увидели, что принятые вами решения не мотивированы интересами страны», — отметил он.

Министр финансов Израиля Бецалель Смотрич прокомментировал это событие: «Отставка Айзенкота является достижением, к которому стремился лидер ХАМАС Яхья Синвар».

Бывший министр обороны Израиля Моше Яалон также высказал свое мнение: «Коррумпированное правительство утратило свою легитимность с уходом Ганца и Айзенкота. Правительство, которое привело к худшему провалу безопасности в нашей истории, не имеет мандата или желания вывести нас из кризиса. Они не могут принять решение о прекращении войны и освобождении заложников. Мы выйдем на улицы, чтобы как можно быстрее провести выборы, чтобы спасти страну от разрушения».

«Ганц и Айзенкот хотели покинуть тонущий корабль до того, как он затонет», — заявил один из лидеров ХАМАС Сами Абу Захри.

Ранее лидер политического блока «Государственный лагерь» и партии «Махане Мамлахти» Бени Ганц объявил о выходе из правительства. «Это непростое решение, но государство Израиль заслуживает подлинной победы. Победа — это возвращение всех заложников, это подлинное единство, победа — это изменение порядка национальных приоритетов», — сказал Ганц.

Он заявил, что «Нетаньяху препятствует достижению подлинной победы», и поэтому его блок покидает правительство чрезвычайного положения. Ганц призвал к проведению выборов осенью 2024 года и обратился к министру обороны Йоаву Галанту, отметив: «Ты честный человек. Сейчас время не только говорить правду, но и действовать на основании этой правды».